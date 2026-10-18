Уряд Південної Кореї планує перенести 44 установ до Седжона до 2031 року — Korea Herald

Уряд Південної Кореї представив план поетапного перенесення до міста Седжон 44 центральних державних установ, які досі розташовані в столичному регіоні. Реалізувати його планують до 2031 року. До переліку потрапили, зокрема, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ, повідомляє Korea Herald.

Побоювання щодо координації оборони

Експерти та представники опозиційної Партії народної сили застерегли, що переміщення оборонного відомства може ускладнити координацію дій у кризових ситуаціях. Об’єднаний комітет начальників штабів, який керує військовими операціями, не включили до плану переїзду. Основні військові командні об’єкти також залишаються в районі столиці.

Генеральний секретар Форуму оборони та безпеки Кореї Шин Чон У заявив, що під час надзвичайної ситуації президент, міністр оборони, голова Об’єднаного комітету начальників штабів та інші керівники мають оперативно координувати дії з командного пункту. Він також порушив питання захищеної інфраструктури в Седжоні на випадок ядерної атаки з боку КНДР.

За даними видання, відстань між Седжоном і кризовим центром Ради національної безпеки в Чхонвадэ у Сеулі становить приблизно 120 кілометрів по прямій. Водночас між Міністерством оборони та воєнним командним пунктом CP Tango — близько 20 кілометрів.

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Законодавчі та дипломатичні бар’єри

План ще не є остаточним: чинне законодавство звільняє від переїзду до Седжона міністерства оборони, закордонних справ і у справах об’єднання, тому спершу необхідні законодавчі зміни. У Міністерстві оборони заявили, що немає вимоги, аби президент, міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів завжди перебували в одному місці. Окремий військовий посадовець також зазначив, що командні центри з’єднані захищеними системами зв’язку та відеоконференцій.

Для Міністерства закордонних справ окремою проблемою є концентрація дипломатичного життя в Сеулі, де розміщені 118 посольств. Представники відомства вказали на логістичні та протокольні труднощі, адже аеропорти столичного регіону, готелі, дипломатичні представництва й головні міжнародні заходи зосереджені в столиці. МЗС повідомило, що обговорює план переїзду з відповідними установами.

Південна Корея почала переносити міністерства до Седжона у 2012 році після того, як Конституційний суд у 2004 році заблокував задум створити нову адміністративну столицю. Будівництво другого президентського офісу в Седжоні планують завершити у 2029 році.

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