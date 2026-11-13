Уряд Польщі оприлюднив проєкт збереження ціни газу у 2027 році — RMF24

У Польщі уряд оприлюднив проєкт змін до закону, який передбачає збереження максимальної ціни газу для захищених споживачів, зокрема домогосподарств, упродовж 2027 року. Продавці газу мають застосовувати у розрахунках з частиною кінцевих споживачів ціну 197,29 злотого за МВт-год без ПДВ та акцизу, повідомляє RMF24.

Ціна на 2027 рік

Проєкт новелізації закону про спеціальний захист окремих споживачів газового палива опублікували на сайті Урядового центру законодавства Польщі. Запропоновані норми мають діяти з 1 січня до 31 грудня 2027 року.

В обґрунтуванні проєкту зазначено, що рівень максимальної ціни відповідає тарифній ціні газу енергетичного підприємства, яке є постачальником за регульованим тарифом. Така ціна — 197,29 злотого за МВт-год — діє до кінця 2026 року.

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Витрати та очікувані заощадження

Згідно з оцінкою наслідків регулювання, нові рішення можуть коштувати майже 6,2 млрд злотих. У Міністерстві енергетики Польщі вважають, що встановлення максимальної ціни обмежить вплив зростання ринкових цін на рахунки споживачів, які підпадають під захист.

За розрахунками, наведеними в проєкті, домогосподарства заощаджуватимуть у середньому від 77 злотих на рік у разі використання газу лише для приготування їжі до 1863 злотих — у разі використання газу для опалення.

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