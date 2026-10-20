У Польщі уряд підготував проєкт змін, за яким батьки зможуть брати два оплачувані дні на рік для догляду за дитиною до досягнення нею 17-річного віку. Нині таке право поширюється лише на батьків дітей віком до 14 років.

Проєкт уже оприлюднили на сайті Урядового центру законодавства та передали на консультації, повідомляє RMF24. Зміни пропонує Міністерство сім’ї Польщі.

Як пропонують використовувати дні догляду

Два дні можна буде розподілити між матір’ю та батьком або повністю використати одному з опікунів. Право на них не залежатиме від трудового стажу чи розміру ставки. Для працівників із неповним робочим часом кількість годин такого звільнення від роботи визначатимуть пропорційно до тривалості їхньої роботи.

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Невикористані дні не переноситимуться на наступний рік, а компенсацію за них не виплачуватимуть. Якщо працівник має кілька місць роботи, право на дні для догляду за дитиною виникатиме окремо в кожному з них.

Аргументи щодо змін

За даними RMF24, пропозиція стала наслідком звернення польського омбудсмена з прав дитини та адвокатської ради. Вони вказували, що старшим дітям також може знадобитися догляд у непередбачених ситуаціях.

Водночас головний економіст Федерації польських підприємців Лукаш Козловський звернув увагу, що потреби підлітків у догляді відрізняються від потреб молодших дітей.

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