Уряд Польщі схвалив підвищення збору на солодкі напої — Interia

Уряд Польщі схвалив проєкт підвищення збору на солодкі напої та розширення переліку продукції, на яку він поширюється. Документ уже передали до Сейму під номером 3155: після першого читання його скерували до комісій з публічних фінансів і охорони здоров’я. Запропоновані норми мають набути чинності 1 січня 2027 року, повідомляє Interia.

Нові ставки та перелік напоїв

Нині фіксований збір становить 0,50 злотого за літр напою, що містить до 5 г цукру на 100 мл або щонайменше одну підсолоджувальну речовину. За кожен грам цукру понад 5 г на 100 мл додатково стягують 0,05 злотого. Максимальний розмір збору обмежено сумою 1,20 злотого за літр.

Проєкт передбачає підвищення фіксованої ставки до 0,70 злотого за літр, а змінної — до 0,10 злотого за кожен грам цукру понад встановлений поріг. Граничну ставку пропонують збільшити до 1,80 злотого за літр. Окремий збір за вміст кофеїну або таурину може зрости вдесятеро — з 0,10 до 1 злотого за літр.

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Зміни також мають поширитися на солодкі сиропи, що продаються як харчові добавки, усі види концентратів і деякі напої, які містять щонайменше 20% соку. За даними видання, підвищення може принести Національному фонду здоров’я понад 1 млрд злотих додаткових надходжень.

Позиція виробників

Представники галузі напоїв виступили проти ініціативи. Віцепрезидент і генеральний директор Польської федерації виробників харчових продуктів Союзу роботодавців Анджей Гантнер заявив Interia Biznes, що нові ставки можуть істотно погіршити фінансове становище виробників, зокрема малих і середніх компаній.

Підприємці прогнозують скорочення виробництва напоїв на 15–30% і можливу ліквідацію до 20 тис. робочих місць. Вони також заявляють, що ціни на напої після змін можуть зрости на 5–22%. На завершальному етапі законодавчої процедури проєкт може зіткнутися з опором президента Кароля Навроцького, який торік ветував подібні пропозиції.

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