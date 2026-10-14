Уряд Саудівської Аравії схвалив об’єднання органів торгівлі та експорту — Asharq Al-Awsat

Кабінет міністрів Саудівської Аравії схвалив об’єднання Генерального органу зовнішньої торгівлі та Саудівського органу розвитку експорту. Нову структуру назвуть Генеральним органом зовнішньої торгівлі та експорту. Рішення має посилити координацію державної підтримки експортерів і розширити присутність саудівських товарів на світових ринках, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Підготовка триватиме 180 днів

Об’єднання схвалив уряд під головуванням наслідного принца та прем’єр-міністра Мухаммеда бін Салмана бін Абдельазіза. Кабінет міністрів також доручив провести необхідну підготовчу роботу, а питання, що потребують нормативного врегулювання, подати впродовж 180 днів.

Головою ради нової установи стане міністр промисловості та мінеральних ресурсів принц Абдулазіз бін Салман. Міністр торгівлі обійматиме посаду заступника голови ради.

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Підтримка ненафтового експорту

Очікується, що концентрація повноважень і координація ініціатив допоможуть підвищити ефективність роботи, полегшити вихід компаній на зовнішні ринки та розвинути інструменти підтримки експортерів. Це відповідає курсу на диверсифікацію економіки та збільшення внеску ненафтового експорту в економічне зростання.

Консультант і професор комерційного права Усама бін Ганем аль-Обайді заявив, що після злиття особливу увагу варто приділити малим і середнім підприємствам, зокрема допомозі в подоланні експортних бар’єрів та налагодженні довгострокових міжнародних торговельних партнерств. На його думку, результативність нової структури слід оцінювати за зростанням ненафтового експорту, кількістю нових ринків і користю її послуг для експортерів.

Логістика та регуляторні бар’єри

Дослідниця економіки та консультантка з технологій Фадва аль-Баварді назвала об’єднання важливою організаційною зміною, покликаною поєднати торговельну політику з розвитком експорту. Вона вважає, що ключовим викликом для нового органу буде усунення логістичних і регуляторних перешкод, а також підвищення конкурентоспроможності саудівської продукції. Серед критеріїв успіху вона назвала спрощення процедур, створення єдиних сервісних платформ і швидше реагування на потреби компаній та виробництв.

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