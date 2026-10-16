Уряд Сомалі дав два місяці на закон про структуру влади — The Rio Times

Рада міністрів Сомалі 13 жовтня доручила міністерському комітету протягом двох місяців підготувати законопроєкт про структуру федерального уряду. Документ має визначити чисельність і повноваження кабінету міністрів, повідомляє The Rio Times.

Позачергове засідання уряду очолив прем'єр-міністр Хамза Абді Барре. Комітет із прискорення імплементації конституції очолив міністр юстиції та конституційних справ Хасан Моалім Мохамуд. Як зазначає видання з посиланням на Dawan Africa, до комітету також увійшли міністри внутрішніх справ, фінансів, ендаументів, освіти та інформації.

Імплементація конституції

За даними Сомалійського національного інформаційного агентства SONNA, влада називає майбутній закон першим документом такого типу з 1968 року. Уряд також доручив державним установам не застосовувати адміністративні заходи без конституційної основи або через суперечливі процедури.

Міністерство юстиції та інші профільні органи мають інформувати громадськість про перебіг імплементації конституції. Окремий технічний комітет має допомагати складати графік і контролювати пріоритетні завдання. Прем'єр-міністр заявив, що конституція вже набула чинності та впроваджується поетапно.

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Несумісність посад і вибори

14 жовтня завершився шестимісячний перехідний період для запровадження заборони поєднувати посаду міністра з мандатом депутата парламенту. Незалежна комісія з конституційного перегляду та імплементації повідомляла, що після завершення цього строку застосовуватиме відповідні норми. Згідно з ними, міністр, який одночасно є депутатом, втрачає посаду в уряді, а депутат, який обіймає іншу державну посаду, — парламентський мандат.

Підготовка законопроєкту відбувається на тлі спору щодо строку повноважень президента Хасана Шейха Мохамуда. Опозиційні діячі стверджують, що його термін завершився 15 травня 2026 року, тоді як президент заявляв, що після конституційних змін мандат федеральної влади діє до 15 травня 2027 року.

Національна виборча комісія 15 жовтня оголосила парламентські вибори на 15 квітня 2027 року та президентські — на 15 травня 2027 року. За даними видання, опозиція не підтримує цей графік.

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