Уряд США подав апеляцію, щоб призупинити запуск лотереї Green Card

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Уряд США оскаржив рішення федерального суду, яке зобов’язує Державний департамент відкрити реєстрацію на лотерею Green Card DV-2027. Американська адміністрація також просить призупинити виконання судового наказу. Якщо це клопотання задовольнять, початок реєстрації може знову відкластися.

14 жовтня федеральний суд зобов’язав Держдепартамент США відкрити реєстрацію на програму DV-2027, яка дає змогу взяти участь у розіграші імміграційних віз Diversity Visa.

За повідомленням Моррісона, державний секретар США Марко Рубіо подав апеляцію на рішення суду та звернувся з клопотанням про призупинення його виконання (stay pending appeal).

Американська сторона просить суд розглянути клопотання про призупинення виконання рішення до 21 жовтня 2026 року.

Якщо необхідного рішення не буде ухвалено, уряд планує вже 22 жовтня звернутися до Апеляційного суду дев’ятого округу США.

Водночас подання апеляції саме по собі не скасовує рішення федерального суду й автоматично не зупиняє його виконання. Для призупинення реєстрації уряду необхідно домогтися окремого судового наказу.

Поки суд не ухвалив рішення про призупинення виконання попереднього наказу, встановлені ним строки залишаються чинними.

29 жовтня 2026 року — Державний департамент США має оголосити дати та умови реєстрації.

1 листопада 2026 року — крайній термін відкриття реєстрації DV-2027.

3 грудня 2026 року — крайній термін повідомлення відібраних учасників.

Таким чином, подальший запуск лотереї Green Card DV-2027 залежатиме від розвитку судового процесу. Якщо клопотання уряду США задовольнять, виконання рішення про відкриття реєстрації можуть призупинити, що потенційно призведе до нової затримки.

Верховний Суд США 27 січня підтримав ініціативу адміністрації Трампа, ускладнивши правила видачі Green Card. За жорсткі правила проголосували 5 суддів, а проти – 4.

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