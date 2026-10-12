Уряд Таїланду вважає трьох днів достатніми для дебатів про недовіру — Bangkok Post

У Таїланді головний парламентський координатор уряду Корраві Пріссананантакул заявив, що трьох днів має вистачити для запланованих дебатів щодо вотуму недовіри уряду. Опозиційні партії, навпаки, просять відвести на обговорення п’ять днів, повідомляє Bangkok Post.

Позиція уряду

Корраві Пріссананантакул назвав п’ятиденний термін надмірним, оскільки, на його думку, значна частина звинувачень опозиції є широкими та повторюваними. Він також заявив, що подання надто загально сформульоване, тому важко визначити, які саме дії кожного міністра опозиція вважає неправомірними.

Минулого тижня опозиційні партії внесли до Палати представників пропозицію про вотум недовіри, спрямовану проти прем’єр-міністра та 17 міністрів кабінету. За словами представника уряду, дебати мають бути корисними для суспільства: опозиція повинна подати чіткі докази міністерських провалів або корупції та пояснити, чому посадовці, яких вона критикує, не мають залишатися на посадах.

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Аргументи опозиції

Заступник лідера опозиційної Демократичної партії Сатхіт Вонгнонгтоей захистив вимогу про п’ять днів дебатів. Він заявив, що опозиційний блок ставить під сумнів відповідальність 18 міністрів за використання владних повноважень і роботу уряду.

За його словами, дебати мають не лише оцінити діяльність адміністрації, а й перевірити здатність опозиції контролювати виконавчу владу. Сатхіт Вонгнонгтоей наполіг, що п’ять днів є обґрунтованим терміном з огляду на кількість міністрів і дали б змогу розглядати в середньому чотирьох із них щодня.

Депутат партії «Пхеу Тай» Сутін Клунгсанг заявив, що опозиція може не мати достатніх підстав для критики міністрів від інших коаліційних партій, оскільки у пропозиції названо лише представників правлячої партії. Він також застеріг, що без чітких звинувачень і вагомих доказів опозиційні депутати ризикують зашкодити власній репутації.

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