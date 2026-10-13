Уряд знизив ціну бензину на 2,71 рупії за літр — Dawn

Уряд знизив ціну бензину на 2,71 рупії за літр, а дизельного пального (HSD) — на 0,03 рупії. Нові ціни почнуть діяти 14 жовтня: літр бензину коштуватиме 392,66 рупії, а дизельного пального — 396,82 рупії, повідомляє Dawn.

Податки та збори

Після перегляду вартості пального уряд і надалі стягуватиме 114 рупій податків і зборів із кожного літра бензину та 100 рупій — із літра дизельного пального. Про нові ціни повідомив Підрозділ з питань нафти.

Ціна дизельного пального знизилася порівняно з піком у 520,35 рупії за літр, зафіксованим 3 квітня. До цього вона почала зростати з 281 рупії за літр після початку війни між США та Іраном 28 лютого. Вартість бензину 3 квітня сягала 458,41 рупії за літр після підвищення з 266 рупій у перший тиждень березня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щоденне встановлення цін

У липні міністр нафтової промисловості Алі Первез Малік заявив, що ціни на пальне визначатимуть щодня через коливання на міжнародному ринку. Кабінет міністрів і прем’єр-міністр доручили ухвалювати такі рішення Органу з регулювання нафти й газу (Ogra).

Влада також відновила заходи економії: ринки мають закриватися до 21:00, а обсяги пального, що виділяють для службових автомобілів, на три місяці скоротили на 50%. У вересні прем’єр-міністр Шехбаз Шариф оголосив програму допомоги для користувачів мотоциклів, авторикш і автомобілів із двигунами об’ємом до 800 кубічних сантиметрів.

Читай нас у