Урядові сайти в Європі відключають через загрозу кібератак — Reuters

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У кількох європейських країнах тимчасово припинили роботу урядових сайтів, а також онлайн-ресурсів лікарень і навчальних закладів через критичні вразливості в мові програмування PHP. Експерти з кібербезпеки попередили, що ці недоліки можуть дозволити хакерам отримати доступ до серверів і баз даних.

Представник німецького Міністерства цифрових технологій наголосив, що відключення сайтів було превентивним заходом.

21 жовтня низка організацій вирішила тимчасово вимкнути свої вебресурси, щоб захистити їх від потенційних атак. Європейська команда реагування на кіберінциденти Cert-EU рекомендувала адміністраторам сайтів, які не можуть оперативно встановити оновлення безпеки, обмежити доступ до вразливих ресурсів.

У Нідерландах тимчасово відключено низку державних сайтів, зокрема Overheid.nl і MijnOverheid.nl, а також ресурси лікарень і футбольної асоціації KNVB. У Фінляндії державний IT-центр Valtori призупинив роботу публічних вебсервісів уряду як запобіжний захід.

У Німеччині федеральний IT-провайдер ITZBund також відключив кілька сайтів. Представник німецького цифрового міністерства наголосив, що це було превентивне рішення, а підтверджених інцидентів із безпекою на той момент не зафіксували.

PHP – одна з найпоширеніших мов програмування, яку використовують для роботи сайтів і вебсервісів. Виявлені вразливості можуть дати змогу зловмисникам виконувати команди на віддаленому сервері без автентифікації, а отже – потенційно отримувати доступ до файлів і баз даних.

Розробники PHP випустили оновлення, які усувають дві критичні вразливості, і закликали користувачів якнайшвидше встановити виправлення.

Водночас компанія Cloudflare повідомила про появу перших атак, пов’язаних із цими проблемами. Австралійське агентство з кібербезпеки заявило, що не має даних про активне використання вразливостей зловмисниками. Фахівці рекомендують адміністраторам перевірити версії PHP, які використовують їхні сайти, та невідкладно встановити оновлення безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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