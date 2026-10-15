Урядові сили Ємену заявили про захоплення п’ятьох посадовців хуситів — Asharq Al-Awsat

Урядові сили Ємену заявили про захоплення п’ятьох посадовців сил безпеки угруповання хуситів під час операції на захід від міста Таїз на південному заході країни. Бої навколо міста посилилися на десятий день операції «Світанок Ємену», яку голова Президентської керівної ради Рашад аль-Алімі оголосив 5 жовтня. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Захоплення посадовців хуситів

П’ята бригада президентської гвардії повідомила, що її підрозділи здійснили флангову операцію на захід від Таїза. Військові оприлюднили відео із затриманими, серед яких назвали співробітника розвідки Мохаммеда Саїда аль-Джунайда — керівника підрозділу служби, яку хусити називають «превентивною безпекою», в районі Аль-Хаубан. Також було заявлено про захоплення Акрема Амера, генерального директора департаменту боротьби з наркотиками підконтрольного хуситам міністерства внутрішніх справ.

Голова комітету хуситів у справах полонених Абделькадер аль-Муртада визнав, що затримані були працівниками міністерства внутрішніх справ. За його версією, вони прямували до Таїза, щоб організувати охорону центральної в’язниці після встановлення над нею контролю, але заблукали через близьке розташування ліній фронту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бої та ситуація цивільних

За даними медіацентру військового напрямку Таїза, найінтенсивніші зіткнення точаться на напрямку Ад-Дхабаб і поблизу стратегічної гори Джабаль-Хан. Урядові сили заявили, що відбили кілька атак хуситів, а їхня артилерія знищила три броньовані машини та два автомобілі з боєприпасами. Медіацентр також повідомив про удари авіації по техніці та позиціях хуситів і про понад 200 убитих або поранених бійців угруповання. Ці дані незалежно не підтверджені.

Правозахисний Інформаційно-тренінговий центр з прав людини повідомив, що внаслідок мінометного обстрілу села Ад у районі Сабір аль-Мавадим загинули або були поранені п’ятеро цивільних, серед них двоє дітей. За інформацією центру, пошкоджено 11 житлових будинків. Центр також повідомив про загибель цивільного та поранення ще однієї людини в районі Аль-Вазія після наїзду військової машини хуситів, а також про загибель жінки й поранення трьох її родичок через вибух міни у Ваді-Усус.

Бої на інших напрямках

Урядові військові також заявляли про удари по позиціях хуситів у провінціях Маріб і Ель-Джауф. У Лахджі сили «Щит нації» та Південні гігантські бригади повідомили про артилерійські удари по військових переміщеннях хуситів поблизу стратегічного прибережного маршруту до Баб-ель-Мандебської протоки. Південні гігантські бригади відкинули як неправдиве відео хуситів про нібито захоплення їхніх позицій у районі Баб-ель-Мандебу.

Читай нас у