Урядові союзники увійшли до Мекеле після відступу НФВТ — Fortune

В Ефіопії урядові союзники 4 жовтня увійшли до Мекеле — столиці північного регіону Тиграй — після відступу Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ). Нові бойові дії фактично зруйнували мирну угоду, укладену в Преторії 2022 року між федеральною владою та НФВТ, повідомляє Fortune.

Уряд прем’єр-міністра Абія Ахмеда оголосив про створення перехідної адміністрації на шість місяців. Вона має відновити послуги, сприяти поверненню переміщених осіб і підготувати вибори. Водночас аналітик International Crisis Group Магнус Тейлор зазначив, що втрата міст не завадить повстанцям перегрупуватися в сільській місцевості.

Союз опозиційних сил

У вересні НФВТ разом із шістьма іншими опозиційними угрупованнями сформував Альянс народних сил Ефіопії за виживання, щоб спробувати усунути від влади правлячу Партію процвітання. До нього, зокрема, увійшли Національний рух Фано Амхари та Армія визволення оромо.

За оцінкою Тейлора, об’єднання поєднує політичну опозицію до Абія Ахмеда з військовими можливостями. Одночасні кампанії на кількох напрямках можуть розтягнути сили федеральної влади, однак здатність угруповань координувати такі дії залишається незрозумілою. Усередині тиграйських сил також є розкол: лояльні уряду Миротворчі сили Тиграю, до яких входять колишні учасники збройного крила НФВТ, воюють разом із федеральними військами проти повстанців.

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Напруження з Еритреєю

Загострення в Тиграї відбувається на тлі посилення напруження між Ефіопією та Еритреєю. Ефіопська влада звинувачує НФВТ у спробі союзу з Еритреєю для дестабілізації країни, а Еритрея заперечує, що підтримує НФВТ. Аддис-Абеба також заявляє, що Еритрея підтримує повстанців і окупує ефіопську територію; Fortune зазначає, що Associated Press не змогло незалежно перевірити ці звинувачення.

Еритрея, зі свого боку, стверджує, що Ефіопія прагне силою отримати доступ до моря. Дипломатичні відносини між державами припинилися: Ефіопія називає свої дії самообороною, а Еритрея розцінила цю заяву як оголошення війни. Додатковим джерелом напруження стали заклики Абія Ахмеда забезпечити суверенний доступ Ефіопії до еритрейського порту Асеб на Червоному морі.

Порти та вода Нілу

Регіональну ситуацію ускладнюють суперечки довкола доступу до портів і вод Нілу. Ефіопія залежить від портів Джибуті, а її домовленість із Сомалілендом 2024 року щодо прибережної оренди для військово-морської бази посилила напруження із Сомалі. Пізніше за посередництва Туреччини Ефіопія та Сомалі погодилися шукати можливості комерційного морського доступу за умови збереження суверенітету Сомалі.

Єгипет і Судан продовжують вимагати від Ефіопії обов’язкових правил наповнення та експлуатації Великої ефіопської греблі відродження на Блакитному Нілі. Розташування ефіопських та еритрейських сил поблизу одне одного підвищує ризик ширшого конфлікту, попередив Тейлор.

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