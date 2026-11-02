Урядовий літак зупинився в Манчестері, щоб забрати Бернема — The Guardian

У Великій Британії урядовий літак, що прямував на саміт глав урядів Співдружності націй в Антигуа і Барбуду, зупинився в Манчестері, щоб забрати прем’єр-міністра Енді Бернема та його дружину. Про це повідомляє The Guardian.

Літак, який уряд орендує для поїздок прем’єр-міністра, вилетів зі Стенстеда поблизу Лондона приблизно о 6:00 у понеділок у напрямку Антигуа і Барбуди. Саміт там має розпочатися у вівторок.

На борту були посадовці та кілька журналістів парламентського пулу, однак Бернема там не було. Приблизно за 30 хвилин літак прибув до Манчестера, де забрав прем’єра та його дружину. Після години на землі він вирушив через Канаду на дозаправку.

Позиція Даунінг-стріт

Представник прем’єр-міністра заявив, що рішення щодо логістики поїздок ухвалюють із міркувань безпеки та оперативних потреб, подробиці яких не коментують. За його словами, дані про витрати на подорож оприлюднять у звичайному порядку.

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За словами речника, у п’ятницю Бернем перебував у Шотландії, а того ж вечора поїхав до Манчестера працювати в офісі No 10 North. Родинний дім прем’єра розташований у Великому Манчестері, де він регулярно працює по п’ятницях і проводить вихідні.

Критика опозиції

The Guardian зазначає, що додаткова ділянка маршруту могла бути фінансово та екологічно витратнішою, ніж поїздка Бернема до Лондона. Тіньовий міністр Кабінету міністрів Майк Вуд заявив, що лейбористи обіцяли обмежити використання приватних літаків, але, на його думку, для Бернема діють інші правила.

Видання також нагадало, що лейбористи раніше критикували експрем’єра Ріші Сунака за використання приватних літаків і гелікоптерів для внутрішніх поїздок. Після приходу до влади партія скасувала контракт вартістю 40 млн фунтів стерлінгів на гелікоптери для таких поїздок.

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