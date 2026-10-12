Уругвай відкрив шлях до постійного проживання для частини шукачів притулку — The Rio Times

В Уругваї ухвалили декрет, який відкриває для окремих іноземців шлях до постійного проживання за процедурою arraigo — підтверджених зв’язків із країною. Йдеться про людей, які законно в’їхали через офіційний пункт пропуску до 1 січня 2026 року та мають нерозглянуту або остаточно відхилену заяву про надання притулку. Про це повідомляє The Rio Times.

Декрет датований 8 жовтня 2026 року й набуде чинності через 90 днів після офіційного оприлюднення. Подати заяву можна буде протягом 12 місяців від набуття ним чинності. Національна дирекція з питань міграції зможе один раз продовжити цей строк ще максимум на 12 місяців.

Умови для заявників

Процедурою зможуть скористатися дві категорії іноземців: ті, хто прямо відмовиться від нерозглянутої заяви про притулок, а також люди, чиї заяви були остаточно відхилені. Заявник не повинен мати заборони на в’їзд або перебування відповідно до міграційного законодавства Уругваю та не повинен мати іншої підстави для тимчасового чи постійного проживання.

Для оформлення необхідні дійсний документ, що посвідчує особу, фотографія, довідки про несудимість із країн, де людина перебувала понад 180 днів протягом п’яти років до приїзду в Уругвай, а також підтвердження вакцинації. Заявники мають довести наявність власних засобів для існування або підтримки родини в Уругваї — зокрема подати дані соціального страхування чи нотаріально засвідчений документ про щомісячний дохід, вищий за мінімальну зарплату.

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Міграційна служба зможе не вимагати окремі документи з країни походження з гуманітарних причин, через відсутність консульства в Уругваї, високу вартість оформлення або брак контактів із родичами. Для дітей декрет передбачає захист їхніх прав і найкращих інтересів.

Черга заяв про притулок

За даними El País, на які посилається The Rio Times, в Уругваї очікують розгляду майже 30 тисяч заяв про надання статусу біженця. Більшість заявників — кубинці, які часто прибувають суходолом із Бразилії та звертаються по притулок. Водночас статус біженця в країні мають лише 52 кубинці.

Заступниця міністра закордонних справ Валерія Чукасі пояснювала накопичення заяв тим, що їхня кількість перевищує спроможність Комісії у справах біженців розглядати звернення. Людей, які вирішать відмовитися від заяви про притулок, мають поінформувати про наслідки такого кроку. Декрет водночас не позбавляє осіб, які отримають постійне проживання за цією процедурою, права повторно звернутися по притулок у майбутньому.

У 2024 році Уругвай уже запускав програму отримання резидентства через механізм arraigo. Тоді Міністерство закордонних справ заявляло, що вона могла врегулювати статус приблизно 20 тисяч людей. До лютого 2025 року понад 2 тисячі мігрантів розпочали процедуру, а близько половини її завершили.

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