Усі 24 індійські моряки не постраждали після атак на два танкери — Cyprus Mail
Усі 24 громадяни Індії, які перебували на двох танкерах, що зазнали атак у протоці Ормуз та в Румунії, не постраждали. Про це повідомив міністр портів, судноплавства та водних шляхів Індії Сарбананда Соновал, передає Cyprus Mail.
Удар у протоці Ормуз
За словами міністра, 16 жовтня снаряд влучив у танкер із сирою нафтою, що перебував у протоці Ормуз. На борту судна були 15 індійських моряків.
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Атака біля Суліни
Ще один інцидент стався 14 жовтня на хімічному танкері, який перебував на якірній стоянці Суліна в Румунії. За заявою індійського міністра, у судно влучив безпілотник.
У дописі в соцмережі X Соновал зазначив, що всі 24 громадяни Індії на обох суднах цілком у безпеці, а загиблих чи поранених немає. Він уточнив, що йдеться про моряків із двох танкерів, які зазнали атак упродовж кількох останніх днів.