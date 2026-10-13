У Швеції всі вісім парламентських партій підтримали ініціативу щодо екстреного законодавства, яке має призупинити так звані депортації підлітків і молодих людей. Одностайну підтримку пропозиція отримала на засіданні парламентського комітету із соціального страхування, який опікується питаннями міграції, повідомляє The Local Sweden.

Підтримка всіх партій

Представник Центристської партії з питань міграції Нільс Пааруп-Петерсен заявив, що комітет забезпечив одностайну підтримку самої ініціативи. Він назвав позитивним те, що її підтримали партії правої коаліції Тідьо.

Партії коаліції Тідьо порушили питання про те, як саме визначити сферу дії майбутнього закону, однак загалом підтримали пропозицію. Представник Християнських демократів Інгемар Кільстрем заявив, що партія готова розглянути коригування нещодавно ухваленого законодавства.

Представниця Ліберальної партії Маріанна Літтке наголосила, що міграційне законодавство має бути гуманним, чітким і передбачуваним. За її словами, усі партії погоджуються, що питання таких депортацій є критично важливим.

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Процес може тривати місяці

Члени комітету запросили міністра міграції Юхана Форсселля та представників Міграційного агентства пояснити парламенту, що потрібно для завершення процедури запровадження екстреного закону. За оцінкою Пааруп-Петерсена, це може зайняти кілька місяців.

Поки триває підготовка законодавства, лівоцентристські опозиційні партії закликають Міграційне агентство негайно призупинити депортації молодих людей. Раніше агентство вже зупиняло виконання таких рішень після оголошення урядом майбутніх законодавчих змін, але два тижні тому відновило розгляд заяв.

З 1 жовтня у Швеції діє запроваджений урядом механізм, що підвищив із 18 до 21 року вікову межу для отримання дозволу на проживання на підставі сімейних зв’язків для цієї групи. Лівоцентристські партії вважають його недостатнім і наполягають, що призупинення депортацій має стосуватися також людей, яким уже виповнився 21 рік.

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