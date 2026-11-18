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18 листопада російського бійця Усмана Нурмагомедова звільнили з-під варти в Абу-Дабі після винесення вироку у справі про напад на Мераба Двалішвілі.

Брат Хабіба та інші учасники бійки вийшли з тюрми, а покарання замінили на штраф у розмірі 150 000 дірхамів (близько 41 тисячі доларів).

Суд переглянув своє попередне рішення через відкликання претензій з боку потерпілих та їхні зверненнь до влади Абу-Дабі. Згідо з попередньою ухвалою суду, Нурмагомедов та члени його команди мали провести в тюрмі шість місяців та сплатити удвічі більший штраф.

Про це повідомили у The National з посиланням на рішення суду.

Боєць Двалішвілі заявив про напад у готелі Абу-Дабі — The National.

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Нагадаємо, що Бійка в готелі Абу-Дабі за участю Нурмагомедова розлютила главу UFC

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