USS Spruance встановив рекорд ВМС США за тривалістю розгортання — Defense News

У США есмінець класу Arleigh Burke USS Spruance станом на 29 жовтня 2026 року перебував у розгортанні 342 дні, встановивши післявоєнний рекорд для есмінців ВМС США. Корабель вийшов із військово-морської бази Сан-Дієго 21 листопада 2025 року у складі авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln та залишився в морі після повернення авіаносця до пункту базування, повідомляє Defense News.

Тривалість розгортання Spruance значно перевищила орієнтир у сім місяців, який ВМС США зазвичай називають для кораблів, що базуються у країні. Родини моряків неодноразово отримували інформацію про можливе швидке повернення корабля, однак ці очікування відкладалися. За даними видання, очікувані дати повернення USS John Finn, USS Mustin і USS Rafael Peralta також перенесли з 2026 на 2027 рік, а окремі розгортання можуть тривати понад 14 місяців.

Зсув графіка техобслуговування

Тривале перебування в морі може відтермінувати заплановане технічне обслуговування й скоротити час на підготовку екіпажу перед наступними завданнями. За 36-місячним циклом Optimized Fleet Response Plan для кораблів, що базуються у США, передбачено вісім місяців технічного обслуговування на рівні ремонтного підприємства, 10 місяців навчань та 18 місяців розгортання і підтримання готовності.

Бюджетні документи ВМС показують, що терміни наступного періоду технічного обслуговування USS Spruance змінилися. У бюджеті на 2025 фінансовий рік цей період планували з 3 липня 2026 року до 21 лютого 2027 року. У бюджеті на 2027 фінансовий рік його початок змістили на 19 січня 2027 року, а завершення — на 28 квітня. Таким чином, запланований початок відсунули на 200 днів.

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Навантаження на верфі

Управління урядової підзвітності США повідомляло, що приватні компанії сукупно витратили майже на 10 тисяч днів більше від плану на ремонт есмінців у 2015–2022 фінансових роках. Станом на серпень 2022 року відкладені роботи на надводних кораблях ВМС оцінювалися у 2,3 млрд доларів.

Начальник військово-морських операцій адмірал Деріл Кодл 26 жовтня заявив, що повернення есмінців після розгортань тривалістю понад 300 днів може створити багаторічне навантаження на графіки техобслуговування. Командувач Норфолкської військово-морської верфі контрадмірал Кевон Хакімзаде також попереджав про обмежену спроможність верфей прийняти значну кількість кораблів, які повертатимуться з Близького Сходу.

Фактичний обсяг робіт і тривалість недоступності Spruance для операцій визначать після оцінки корабля по завершенні розгортання, зазначає видання.

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