Уцілілі в ДТП в Австралії закликали втілити рекомендації з безпеки — ABC News Australia

Уцілілі та родичі загиблих у ДТП весільного автобуса біля Грети в австралійському штаті Новий Південний Уельс закликали владу втілити рекомендації розслідування щодо безпеки пасажирських перевезень. Аварія сталася у червні 2023 року в долині Гантер: автобус із гостями весілля перекинувся на кільцевій розв'язці та врізався в дорожнє огородження. Загинули 10 людей, ще 25 дістали поранень.

Як повідомляє ABC News Australia, розслідування Управління з розслідувань безпеки транспорту Нового Південного Уельсу встановило, що автобус рухався зі швидкістю 56,48 км/год перед перекиданням. Згідно зі звітом, швидкість понад 47 км/год на цій ділянці могла призвести до перекидання транспортного засобу.

Вирок водієві та перевірка перевізника

Водій Бретт Баттон вижив і зазнав легких травм. За даними розслідування, він прийняв дозу опіоїду трамадолу, що перевищувала призначену лікарем; препарат він використовував для полегшення болю в спині. Баттон визнав провину за 10 епізодами небезпечного водіння, що призвело до смерті людей, а також ще за 25 обвинуваченнями. Суд призначив йому 32 роки ув'язнення з правом на умовно-дострокове звільнення не раніше ніж через 24 роки.

У звіті також ідеться про недоліки в перевірці водія під час працевлаштування. Попередній роботодавець CDC NSW не передав компанії Linq Buslines інформацію про стан здоров'я Баттона через обмеження законодавства про приватність. Водночас Linq не отримала даних про 12 підтверджених скарг на водія за шість років його роботи в CDC. У серпні 2026 року компанію Linq Buslines, яка нині припинила діяльність, оштрафували на 650 тисяч доларів після визнання провини в порушенні законів про великовантажний транспорт.

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Ліки, ремені безпеки та розв'язка

Розслідування встановило, що у Новому Південному Уельсі не існувало визначеного переліку медикаментів, заборонених для комерційних водіїв або обов'язкових для декларування. Трамадол не був забороненою речовиною для водіїв автобусів, хоча його заборонено вживати пілотам, а машиністи поїздів мають повідомляти транспортне відомство про приймання цього препарату.

Уряд штату прийняв або прийняв у принципі всі 21 рекомендацію, що стосуються Transport for NSW. Серед них — перегляд проєктування великих і нестандартних кільцевих розв'язок, зокрема еліптичної розв'язки Бранкстон біля Грети. Після аварії там встановили знак із закликом знизити швидкість.

Лише шість із 35 пасажирів автобуса були пристебнуті ременями безпеки, хоча ремені та відповідний знак у салоні були. Водій не дав пасажирам інструкції пристебнутися, хоча це передбачали протоколи компанії. Федеральне транспортне відомство вже схвалило вимоги щодо аудіо- та візуальних повідомлень про ремені безпеки в автобусах, однак, за оцінкою розслідування, більшості автобусів знадобиться близько 25 років, щоб відповідати цим вимогам.

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