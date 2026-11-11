В Абу-Дабі триває другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки

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11 листопада в Абу-Дабі продовжуються тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Серед ключових тем зустрічі — територіальне питання, можливі умови завершення війни та подальші кроки для досягнення домовленостей.

Переговори відбуваються на тлі пошуку шляхів припинення російської агресії. Очікується, що за їхніми підсумками учасники зможуть окреслити подальший перебіг консультацій.

Другий день переговорів в Абу-Дабі розпочався з тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії. Після цього українська делегація планує провести окрему зустріч із європейськими партнерами. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

«Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо», – написав він.

Представники РФ планують виступити перед журналістами після завершення тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Заяву очікують сьогодні вдень.

Примітно, що після завершення першого раунду переговорів 10 листопада російська делегація анонсувала, що не проводитиме брифінгу для преси. Тепер представники РФ змінили плани та мають намір повідомити про підсумки консультацій.

Раніше Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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