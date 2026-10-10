В аеропорту Ер-Ріяда пролунав гучний вибух — Cyprus Mail

В аеропорту Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, у суботу пролунав гучний вибух. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на очевидця та поінформованих про ситуацію людей. Це сталося на тлі посилення ракетних ударів по королівству, які, за даними видання, здійснює єменське угруповання хуситів, що підтримує Іран.

Скасування рейсів

Медіаофіс уряду Саудівської Аравії та орган цивільної авіації країни не надали оперативних коментарів щодо вибуху. Міжнародний аеропорт імені короля Халіда закликав пасажирів перед поїздкою перевіряти статус рейсів безпосередньо у своїх авіакомпаній.

Etihad Airways і Qatar Airways скасували кілька рейсів між своїми хабами та Ер-Ріядом. Частина скасувань триватиме включно з понеділком.

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Попередні атаки

Вибух у суботу стався після атак на аеропорт Ер-Ріяда раніше цього тижня. За даними видання, тоді загинули чотири людини, ще кілька дістали поранення. Також було пошкоджено літак авіакомпанії Saudia, а над територією аеропорту здіймався дим.

Після цих ударів низка перевізників призупинила або скасувала польоти до столиці Саудівської Аравії. Це відбувається напередодні великих енергетичних та інвестиційних конференцій, які має приймати Ер-Ріяд.

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