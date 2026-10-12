В аеропорту Ер-Ріяда загинула людина, ще 11 поранені — Al Jazeera

У Саудівській Аравії снаряд влучив у міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Загинув один чоловік — пакистанець, який проживав у країні, ще 11 людей зазнали поранень. Про це з посиланням на Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомляє Al Jazeera.

Поранених доправили до кількох лікарень. У відомстві заявили, що після удару розпочали оцінювання пошкоджень та перевірку безпеки в аеропорту.

Удар біля пасажирських терміналів

Удар припав на район терміналів 3 і 4, які обслуговують внутрішні рейси. Свідок, який перебував на борту літака, що рухався до злітної смуги, розповів Reuters: близько 20:30 за місцевим часом снаряд упав на перон поруч із кількома припаркованими літаками та спричинив пожежу.

За його словами, літак повернувся до виходу на посадку, пасажири залишили борт, після чого їм наказали покинути аеропорт.

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Серія атак на аеропорт

Удар стався наступного дня після ракетної атаки хуситів на аеропорт. Саудівська коаліція, яка воює в Ємені проти підтримуваних Іраном хуситів, заявила, що внаслідок попереднього удару загинули 12 людей, а понад 300 були поранені.

Посольство Індії в Саудівській Аравії повідомило, що в неділю від травм, отриманих під час суботньої атаки, помер громадянин Індії. Це збільшило кількість загиблих унаслідок того удару до 13.

За даними саудівського авіаційного регулятора, за останні п'ять днів аеропорт в Ер-Ріяді зазнав чотирьох атак. Аеропорт закритий із суботи. Хусити раніше брали на себе відповідальність за удари, що передували недільній атаці.

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