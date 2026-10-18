В аеропорту Лейпцига пошкодили огорожу біля російських літаків

У німецькому аеропорту Лейпциг/Галле розслідують пошкодження захисної огорожі біля стоянки російських вантажних літаків. Пошкодження виявили ввечері 17 жовтня, близько 23:00. За попередньою версією правоохоронців, огорожу міг прорвати автомобіль. За словами правоохоронців, перші результати розслідування вказують на те, що транспортний засіб міг протаранити огорожу. «Проведене наразі розслідування засвідчило, що огорожу з високою ймовірністю мав прорвати транспортний засіб», — зазначили в поліції.

Після виявлення пошкоджень на місце прибули співробітники федеральної та земельної поліції Німеччини. Вони обстежили територію аеропорту, щоб з’ясувати, чи проник хтось на об’єкт і чи залишилися там підозрілі предмети. Однак під час первинної перевірки правоохоронці не виявили ні сторонніх осіб, ні небезпечних або підозрілих предметів.

Розслідування на цьому не завершилося. Упродовж неділі, 18 жовтня, поліція планувала провести додаткові пошукові заходи із залученням нових підрозділів. Правоохоронці продовжують з’ясовувати, що саме сталося та хто може бути причетним до пошкодження огорожі.

Пошкоджена огорожа розташована біля російських «Русланів»

За даними німецьких ЗМІ, пошкоджена ділянка огорожі розташована поблизу місця стоянки російських вантажних літаків Ан-124 «Руслан». Ці літаки перебувають в аеропорту з 2022 року через санкції, запроваджені проти Росії.

Ан-124 «Руслан» — важкий транспортний літак, призначений для перевезення великогабаритних і важких вантажів. Однак наразі немає підтверджень, що інцидент із пошкодженням огорожі був спрямований саме проти російських літаків або пов’язаний із санкціями. Поліція поки не встановила можливих мотивів події. Правоохоронці розглядають різні версії та продовжують перевіряти обставини інциденту.

Через інцидент закрили одну зі злітних смуг

Після виявлення пошкоджень в аеропорту тимчасово закрили північну злітно-посадкову смугу. Південна смуга при цьому залишилася відкритою та продовжила працювати. Наразі невідомо, чи пов’язане обмеження роботи смуги безпосередньо з пошуковими заходами поліції та як довго воно триватиме. Подальші рішення залежатимуть від перебігу перевірки та заходів безпеки.

Поліція продовжує розслідування. Причини пошкодження огорожі, можливі мотиви та особи причетних до інциденту поки залишаються невідомими. Про це повідомила поліція Лейпцига.