В Афганістані 15,9 млн людей потерпають від гострої нестачі їжі — Dawn

В Афганістані 15,9 мільйона людей стикаються з гострою нестачею продовольства, а рівень гострого недоїдання та голоду в країні сягнув найвищої за весь час фіксації позначки. Про це повідомляє Dawn із посиланням на звіт Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC).

Понад 32% населення країни перебувають на третьому або вищому рівні гострої продовольчої незахищеності. Зокрема, 3,4 мільйона людей зазнають надзвичайного рівня продовольчої незахищеності — четвертої фази за класифікацією IPC.

Погіршення ситуації взимку

У період із листопада до квітня, що є зимовим сезоном дефіциту продовольства, ситуація може погіршитися. За прогнозом, майже 19,2 мільйона жителів Афганістану можуть опинитися на третьому або вищому рівні гострої продовольчої незахищеності, зокрема 5 мільйонів — на надзвичайному рівні.

Причинами погіршення у звіті названо спалахи захворювань, неналежні умови водопостачання, санітарії та гігієни, а також істотне скорочення доступу до послуг із лікування недоїдання. Хоча поліпшення опадів і врожаїв підтримало доступність продуктів, скорочення гуманітарної допомоги послаблює здатність сімей долати кризу.

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За оцінкою IPC, від січня до грудня 2027 року лікування гострого недоїдання потребуватимуть 4,04 мільйона дітей віком до п’яти років. Всесвітня продовольча програма та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН закликали терміново збільшити фінансування продовольчої допомоги, екстреної підтримки сільського господарства, профілактики й лікування недоїдання.

Обмеження прав людини

Окремо Місія ООН зі сприяння Афганістану повідомила про подальше звуження базових прав людини в країні в липні—вересні. Найбільше обмеження зачіпають жінок і дівчат: дівчатам досі заборонено здобувати формальну освіту після шостого класу.

Місія зафіксувала понад 50 випадків, пов’язаних із хіджабом, переважно в Гераті та Кабулі. Також жінкам перешкоджали відвідувати медичні заклади й ринки без супроводу чоловіка-родича. За даними UNAMA, місія задокументувала щонайменше 443 випадки та 97 інцидентів жорстокого поводження з боку інспекторів із питань доброчесності та моралі через порушення, зокрема щодо хіджабу, бороди, молитви або прослуховування музики.

UNAMA також задокументувала публічне бичування 22 чоловіків і шести жінок за звинуваченнями, серед яких крадіжка та подружня зрада. У серпні було оприлюднено новий закон про поліцію, який забороняє всі демонстрації.

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