В Афганістані затримали щонайменше 52 жінок і одну дівчину — UN News

В Афганістані де-факто влада Талібану з липня до вересня заарештувала або затримала щонайменше 52 жінок і одну дівчину в Гераті та Кабулі через нібито порушення вимог до одягу. Про це йдеться у повідомленні UN News з посиланням на перевірені дані Місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA).

Затримання через одяг

За даними UNAMA, фактична кількість таких випадків може бути значно вищою, оскільки страх і суспільна стигматизація заважають жінкам повідомляти про затримання. Іншим жінкам також погрожували арештом.

Як зазначила місія, затримання пов’язували з імовірними порушеннями встановлених де-факто владою вимог до одягу. Серед названих причин — відсутність чадри, видиме волосся, кольорові хустки, макіяж або перебування в громадських місцях без махрама, тобто чоловіка-опікуна. Жінок звільняли після кількох годин під вартою.

UNAMA також повідомила про випадки словесних образ, побиття та погроз щодо жінок, зокрема власниць крамниць. У місії наголосили, що такі дії порушують права жінок і дівчат на свободу пересування, самовираження та автономію, а затримання посилюють їхню соціальну стигматизацію й маргіналізацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення мільйонів афганців

Водночас Міжнародна організація з міграції (МОМ) оприлюднила дані про критичні потреби та бар’єри реінтеграції майже 6,5 мільйона афганців, які повернулися з Ірану та Пакистану з 2023 року. За даними огляду, 58% поверненців були віком до 18 років, а 77% жили у перехідних притулках. Недостатньо житлового простору мали 51% опитаних.

Серед опитаних віком від 14 років 53% не мали завершеної освіти, половина не мала спеціалізованого досвіду, а 69% не працювали протягом 30 днів перед опитуванням. Лише 21% респондентів повідомили, що всі члени їхніх домогосподарств мають документи, тоді як 43% не мали документів, необхідних для доступу до відповідних послуг.

МОМ закликала забезпечити тривалу підтримку поверненців і громад, які їх приймають, зокрема у працевлаштуванні, житлі, оформленні документів та доступі до базових послуг.

Читай нас у