В Айдахо за попередніми даними відхилили ініціативу щодо доступу до абортів — The Hill

У штаті Айдахо, США, виборці за попередніми результатами відхилили ініціативу, яка передбачала дозвіл на аборти до життєздатності плода — орієнтовно до 23–24 тижня вагітності. Проти пропозиції проголосували 56% виборців після опрацювання понад 95% бюлетенів, повідомляє The Hill.

Що передбачала ініціатива

У разі схвалення ініціатива скасувала б чинні в штаті обмеження на проведення абортів. Вона мала закріпити захист репродуктивних прав до моменту, коли плід може вижити поза утробою матері.

Після цього строку аборт був би можливий у разі медичної невідкладної ситуації. Пропозиція також передбачала право ухвалювати рішення щодо інших аспектів репродуктивної допомоги, зокрема контрацепції та лікування безпліддя.

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Чинні правила штату

Нинішнє законодавство Айдахо передбачає кримінальну відповідальність для лікарів за проведення абортів, за винятком вузько визначених випадків: для збереження життя вагітної або у випадках зґвалтування чи інцесту, про які було повідомлено.

Після скасування Верховним судом США рішення у справі Roe v. Wade у 2022 році регулювання доступу до абортів значною мірою перейшло на рівень штатів. The Hill зазначає, що ініціативи щодо репродуктивних прав також винесли на голосування в Міссурі, Неваді та Вірджинії.

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