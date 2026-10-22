В Акабі на дні Червоного моря діє підводний військовий музей із 21 одиниці техніки

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В йорданському місті Акаба на дні Червоного моря функціонує підводний військовий музей, що складається з 21 одиниці військової техніки, розташованої у бойовому порядку на глибині до 24 метрів.

Експозицію, до якої входять танки, гелікоптери, бронеавтомобілі та зенітні установки, затопили для створення штучного рифу та зменшення туристичного навантаження на природні коралові рифи. Затоплені об'єкти вже стали домівкою для коралів, мурен, риб-папуг, крилаток та інших морських організмів, а оглянути їх можна за допомогою занурення з аквалангом або з човнів із прозорим дном.

Джерело: Discover Wildlife.

Польські водолази виявили у Балтійському морі затонулий вітрильник XIX століття, на борту якого було понад 100 запечатаних пляшок шампанського, вина, коштовної мінеральної води та порцеляни.

Під час проведення масштабних робіт над проєктом залізничного тунелю у шведському місті Варберг робітники натрапили на унікальну археологічну знахідку. На місці, де в давнину проходила берегова лінія та розташовувалася гавань, дослідники виявили уламки шести стародавніх суден різних епох.

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