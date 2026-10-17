В Албанії перевіряють дії поліції під час студентських протестів — Anadolu Agency

В Албанії студентські протести тривають п’ятий день, а Агентство поліцейського нагляду перевіряє можливі порушення законодавства з боку працівників Державної поліції під час демонстрацій у Тирані та інших містах. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Акції в Тирані

У Тирані студенти мали зібратися біля своїх університетів, а потім вирушити маршем до Міністерства освіти, де на 11:00 була запланована акція. Організатори закликали до загальнонаціональної мобілізації студентів університетів і старших класів, інших громадян та представників албанської діаспори.

Біля будівлі міністерства поліція розгорнула водомети та готувалася встановити кордон безпеки. Спочатку ситуація залишалася спокійною, однак згодом протестувальники демонтували тротуарні огорожі та перекрили ними дорогу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Затримання в Дурресі

У Дурресі учні старших класів третій день поспіль зібралися біля муніципальної будівлі. Вони кидали каміння в споруду, підпалювали сміттєві контейнери та пошкодили огорожі. Під час маршу до поліцейського відділку протестувальники також розбили вікна будівлі Albanian Post.

Поліція втрутилася та провела затримання, після чого натовп розійшовся. Кількість затриманих не уточнюється. У Корчі учасники, переважно старшокласники, третій день протестували через брак можливостей для побудови майбутнього в Албанії та, за їхніми словами, нестачу справедливості.

Перевірка дій правоохоронців

Працівники Агентства поліцейського нагляду фіксували інциденти на місцях і збирали відеозаписи медіа та соціальних мереж, щоб встановити обставини подій і визначити відповідальність. Справи, у яких можуть бути ознаки кримінальних правопорушень, розглядають під керівництвом прокурорів у Тирані.

Читай нас у