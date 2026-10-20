В Альберті CBC прогнозує 76% голосів за збереження Канади — The Guardian

В Альберті, Канада, CBC прогнозує, що близько 76% учасників голосування підтримали збереження провінції у складі країни. За початку підрахунку понад 1 млн голосів близько 23% виборців підтримали початок юридичного процесу, який міг би привести до відокремлення. На той момент було підраховано приблизно третину бюлетенів.

Як повідомляє The Guardian, виборцям запропонували обрати між збереженням Альберти у складі Канади та початком юридичної процедури, яка потенційно могла привести до другого голосування. Це питання було одним із десяти, винесених на розгляд жителів провінції. Інші стосувалися імміграції, охорони здоров'я, освіти та конституційних повноважень Альберти.

Затримки з результатами

Оприлюднення результатів затрималося більш ніж на дві години через затримки приблизно на 100 із 1 400 виборчих дільниць провінції. Elections Alberta повідомила, що підрахунок решти бюлетенів може тривати кілька днів.

Питання не було прямо сформульоване як голосування про незалежність, що викликало невдоволення серед прихильників відокремлення. Водночас воно виявило політичні розбіжності в Альберті та порушило питання про стійкість національної єдності Канади.

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Позиції політиків

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який виріс в Едмонтоні, закликав жителів провінції не використовувати голосування лише як спосіб надіслати сигнал федеральному уряду. За його словами, голосування проти Канади могло б призвести до тривалої невизначеності та втрачених можливостей для жителів Альберти й країни.

Лідер Консервативної партії П'єр Пуальєвр також виступив проти відокремлення, наголосивши, що Канада — це не лише уряд. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявляла, що голосуватиме за збереження провінції у складі Канади, але не вимагатиме такої самої позиції від обраних членів своєї партії.

За даними Elections Alberta, до дня голосування достроково або поштою проголосували близько 1,3 млн людей — приблизно 43% виборців, які мали право голосу.

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