В Альберті голосують щодо другого референдуму про незалежність — The Guardian

Жителі Альберти в Канаді в понеділок голосують у референдумі, що має визначити, чи повинна провінція залишитися у складі країни або провести другий референдум про незалежність, результат якого буде обов’язковим до виконання. Кампанія загострила політичні розбіжності в регіоні, зокрема серед прихильників відокремлення, повідомляє The Guardian.

Частина сепаратистів вважає, що вихід зі складу Канади дозволить Альберті усунути, на їхню думку, несправедливість у фінансових відносинах з Оттавою та повніше використовувати великі запаси викопного палива. Водночас прем’єрка провінції Даніель Сміт, яка оголосила референдум після тиску в її Об’єднаній консервативній партії, не агітувала за незалежність.

Вартість можливого виходу

У червні Сміт оцінювала перехідний період у разі відокремлення приблизно у 400 млрд канадських доларів, а щорічні витрати на створення нової держави — у 25–50 млрд канадських доларів. Школа державної політики Університету Калгарі раніше заявляла, що за п’ять років витрати можуть сягнути 170 млрд канадських доларів, а довгострокові наслідки будуть важко передбачуваними.

Проти незалежності виступили колишні прем’єри Альберти Джейсон Кенні та Рейчел Нотлі. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який виріс в Альберті, минулого тижня відвідав Калгарі та Едмонтон і закликав зберегти єдність країни. Він заявив, що голосування проти Канади може спричинити роки невизначеності та втрачені можливості.

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Розбіжності в таборі сепаратистів

Один із розробників сучасного сепаратистського руху Кіт Вілсон оприлюднив 214-сторінковий план переходу Альберти до незалежності та наполягає, що необхідні кроки можна здійснити. Водночас член Партії незалежності Вайлдроуз Білл Джонс заявив, що прихильники виходу рухаються надто швидко, не маючи інституцій, потрібних для нової держави, зокрема власної поліції та пенсійної системи.

Окрім питання про статус провінції, до бюлетеня внесли ще дев’ять ініціатив, що стосуються соціальних програм, призначення суддів і сенату. Представники корінних народів через суд домоглися, щоб влада Альберти або відмовилася від початкового формулювання питання про відокремлення, або змінила його. Вони наголошували, що територію сучасної Альберти охоплюють п’ять договорів, укладених із Короною ще до створення провінції.

Напередодні голосування настрої кампанії також затьмарила пожежа на військовій базі CFB Wainwright, яка поширилася на сусіднє місто. Канадські збройні сили повідомили про кількох загиблих і поранених.

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