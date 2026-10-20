В Альберті рахують голоси щодо референдуму про незалежність — Channel NewsAsia

У канадській провінції Альберта розпочали підрахунок голосів після голосування 19 жовтня щодо проведення юридично зобов’язального референдуму про незалежність від Канади. Як повідомляє Channel NewsAsia, якщо більшість підтримає відокремлення, прем’єр-міністерка провінції Даніель Сміт пообіцяла перейти до проведення референдуму, результат якого матиме обов’язкову силу.

Дострокове голосування

Виборча служба Альберти повідомила, що достроково проголосували 1,4 млн із 3,1 млн виборців, які мають право голосу. Підрахунок цих бюлетенів розпочали о 17:00.

Більшість виборчих дільниць мали закритися о 20:00, однак понад 100 із них працювали довше через затримки з відкриттям. У виборчій службі заявили, що результати могли надійти лише в ранні години вівторка.

Опитування перед голосуванням свідчили, що незалежність підтримують менш ніж чверть жителів західної провінції. Водночас лідер сепаратистської Alberta Prosperity Project Мітч Сильвестр заявив, що його прихильники сподіваються перемогти.

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Позиції Сміт і Карні

Консервативна прем’єр-міністерка Альберти Даніель Сміт заявляла, що сама голосує проти незалежності, але призначила голосування, щоб владнати питання, яке розділило провінцію. За її словами, якщо переможуть прихильники федерації, питання про відокремлення слід вважати закритим.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав голосування таким, що відбувається «у найгірший можливий час», і закликав канадців до єдності на тлі торговельної війни та погроз анексії з боку президента США Дональда Трампа. Він також застеріг, що навіть необов’язкове голосування за незалежність може спричинити значну економічну невизначеність, пославшись на досвід Brexit.

Альберта має четверті у світі за обсягом підтверджені запаси нафти. Частина прихильників незалежності критикує розподіл нафтових доходів із рештою Канади та політику федеральної влади щодо нафтовидобутку. Рух за незалежність також привернув увагу союзників Трампа: міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Альберту «природним партнером» США, а Ілон Маск написав у соцмережі X, що провінція «має відокремитися».

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