В Амазонії за 40 років знищили понад 6% водно-болотних угідь — Mongabay

У бразильській частині Амазонії за останні 40 років розчистили понад 6% загальної площі заплавних лісів та інших водно-болотних угідь. Майже третина цих втрат припала на 2015–2024 роки, повідомляє Mongabay з посиланням на нове дослідження.

За словами провідного автора роботи, дослідника Державного університету Кампінаса Гільєрме Лобо, площа перетворених угідь приблизно дорівнює території Бельгії. Водно-болотні екосистеми охоплюють близько 30% бразильської Амазонії. Щороку річки регіону виходять із берегів і на кілька місяців затоплюють навколишні ліси.

Найбільші втрати на непризначених землях

Дослідники порівняли масштаби розчищення угідь у 13 категоріях землекористування. Найвищу частку земель, перетворених людиною, зафіксували на державних територіях, яким влада ще не визначила конкретного призначення: медіанний показник вирубування там сягнув майже 14%.

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Лобо заявив, що такі ділянки випалюють, аби продемонструвати їхнє використання та згодом претендувати на право власності. За даними дослідження Imazon за 2026 рік, федеральні закони та закони штатів створюють стимули для практик захоплення земель, відомих у Бразилії як grilagem.

Захищені території мають нижчі показники

Найменше перетворення водно-болотних угідь зафіксували на територіях під військовим контролем — менш як 0,01%. У формально визнаних територіях корінних народів цей показник становив 0,2%, а на територіях корінних народів, які ще очікують демаркації, — 0,3%. В інших суворо охоронюваних зонах він також не перевищував 0,3%.

Найшвидші темпи щорічного розчищення виявили в поселеннях аграрної реформи, де ділянки надають фермерським сім’ям. Через п’ять років після створення таких поселень частка перетворених угідь сягала 1,4% проти 0,9% до їхнього заснування. Через 15 років показник зростав до 24% проти 8,5%. У поселеннях сталої аграрної реформи, де сім’ї колективно володіють землею та збирають лісову продукцію, зміни відбувалися повільніше — з 2,4% приблизно до 3,5%.

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