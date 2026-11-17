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Міська рада Амстердама ухвалила рішення про чергове підвищення туристичного збору за проживання в місті. Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Згідно з ухваленим 12 листопада рішенням, ставка збору зросте з нинішніх 12,5% до 16% від вартості номера чи апартаментів (без урахування ПДВ). Оскільки податок розраховується у відсотках, його сума напряму залежатиме від класу та ціни обраного житла.

Для прикладу, за номер вартістю 200 євро на добу (з ПДВ) туристичний збір у 2027 році становитиме близько 26,45 євро за ніч замість теперішніх 20,66 євро — тобто чотириденна поїздка подорожчає приблизно на 23 євро. Для пасажирів круїзних лайнерів, які прибувають без ночівлі, наразі зберігається фіксований тариф у 15 євро з особи.

У мерії пояснюють такий крок боротьбою з надмірним туризмом та перевантаженням міської інфраструктури. Ще у 2021 році влада Амстердама встановила ліміт на рівні 20 мільйонів туристичних ночівель на рік, проте у 2025 році цей показник сягнув 23,7 мільйона (плюс 21,9 мільйона одноденних відвідувачів).

Представники готельного бізнесу та місцева опозиція розкритикували ініціативу. На їхню думку, відсоткове здорожчання відлякає передусім платоспроможних мандрівників, які підтримують заклади харчування та культурну сферу, не вирішивши проблему масового бюджетного туризму. Пропозицію опозиції запровадити фіксований збір у розмірі 14,50 євро з людини за ніч міськрада відхилила. Водночас у планах правлячої коаліції — поступове підвищення цього податку до 20% у наступні роки.

Джерело: The Independent.

Попри повномасштабну війну, українська туристична галузь продовжує поповнювати місцеві бюджети. За січень–вересень 2026 року надходження від туристичного збору становили 287,22 млн грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік, і майже вдвічі перевищує показник дев’яти місяців 2021 року.

У Таїланді туристичні асоціації виступили проти запропонованого збору за виїзд з країни.

У Польщі більше муніципалітетів зможуть стягувати плату з туристів та інших відвідувачів, які залишаються на ніч. Президент Кароль Навроцький цього тижня підписав закон, що скасовує вимогу щодо сприятливих кліматичних умов для запровадження такого збору.

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