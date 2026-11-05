В Англії до реєстру під загрозою внесли 197 пам’яток — The Guardian

В Англії Historic England внесла 197 історичних об’єктів до реєстру пам’яток, що перебувають під загрозою. Серед них — замок Гастінгс у Східному Сассексі, дерев’яне шале, де працював Чарльз Діккенс, у Рочестері та Файлінгдейлс-Мур у Північному Йоркширі, пошкоджений лісовою пожежею. Про це повідомляє The Guardian.

За даними Historic England, спекотніші літа, штормовіші зими, екстремальні погодні явища та берегова ерозія посилюють ризики для частини історичних місць.

Замок і шале Діккенса

Замок Гастінгс був однією з фортифікацій, споруджених за наказом Вільгельма Завойовника після нормандського вторгнення 1066 року, щоб зміцнити його позиції на південному узбережжі Англії. У Historic England зазначили, що на руїни давно впливають відкрите розташування та берегова ерозія, а останнім часом окремі ділянки стали вразливішими через екстремальну погоду.

Двоповерхове дерев’яне шале Діккенса внесли до реєстру через його крихкий стан і потребу в ремонті. Спочатку воно стояло в саду письменника в Гедс-Гілл-Плейс у Хайемі, графство Кент, де він міг працювати без відволікань. Вважається, що Діккенс розмістив там дзеркала для репетицій публічних виступів і створення нових персонажів. У 1960-х роках шале перенесли до Рочестера.

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Пожежі та відновлення

Пожежа на Файлінгдейлс-Мур у 2025 році пошкодила близько 25 квадратних кілометрів пустищ і лісу, повідомила пожежно-рятувальна служба Північного Йоркширу. Historic England разом з адміністрацією національного парку Норт-Йорк-Мурс оцінює масштаби шкоди за допомогою дронів.

До переліку також потрапили Hall’s Croft у Стратфорд-апон-Ейвоні — історичний будинок доньки Вільяма Шекспіра, зовнішні частини якого потребують ремонту після пошкодження автомобілем, — та вітряк Бідстон XVIII століття у Вірралі.

Водночас 85 об’єктів виключили з реєстру після робіт зі збереження, зокрема гавань Ньюлін у Корнуоллі та садовий будиночок Едварда Дженнера в Берклі, який описують як місце першої у світі клініки вакцинації. У 2025–2026 роках Historic England спрямувала понад 12 млн фунтів стерлінгів грантів на підтримку й ремонт 135 об’єктів із реєстру. Нині в ньому залишаються майже 5 тисяч пам’яток.

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