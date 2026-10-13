В Англії та Уельсі сотні звільнених не отримали електронних міток — The Guardian

В Англії та Уельсі сотні в’язнів, яких достроково звільнили, зокрема засуджені за насильницькі злочини та переслідування, не отримали електронних засобів моніторингу. Про це заявили депутати Палати громад, повідомляє The Guardian.

Проблема виникла на тлі початку другого етапу дострокового звільнення 650 засуджених, покликаного послабити переповненість в’язниць Англії та Уельсу. Поліція та працівники служби пробації заявили, що їм важко впоратися з додатковою кількістю людей, за якими мають стежити після звільнення.

Претензії до Serco

Лейбористський депутат Клайв Еффорд під час термінового запитання в Палаті громад заявив, що аутсорсингова компанія Serco не забезпечила достатньої кількості електронних міток у в’язницях. За його словами, компанія не виконує контрактних зобов’язань.

Тіньовий міністр юстиції Нік Тімоті заявив, що більшість ув’язнених не отримували електронних міток перед звільненням, попри запевнення уряду про особливо суворий режим нагляду. Міністр юстиції Джейк Річардс відповів, що уряд співпрацює з Serco і від березня ситуація з упровадженням системи поліпшилася. Він додав, що для кожного звільненого передбачається електронний моніторинг, однак остаточне рішення ухвалюють в оперативному порядку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навантаження на пробацію

Цього місяця планують звільнити близько 2 тисяч засуджених, серед яких є кривдники в сім’ї та особи, засуджені за насильницькі злочини. Ще 3 тисячі мають звільнити поетапно протягом наступного року. Раніше загальну кількість зменшили з 6 тисяч після втручання Енді Бернема. Засуджені за вбивство без умислу не підпадають під цю програму.

Профспілка працівників пробації Napo заявила про значне навантаження на своїх членів, які контролюють поведінку правопорушників у громадах. Представники профспілки провели попереднє засідання щодо можливого страйку через оплату праці та робоче навантаження. Формальне голосування щодо промислових дій має розпочатися 19 жовтня.

Джерело у Тюремній службі та службі пробації повідомило, що якщо людині не встановити електронну мітку в день звільнення, її встановлення може затягнутися до місяця. Комісар поліції Лондона Марк Роулі також заявив, що понад 95% затриманих за порушення умов електронного моніторингу знову відпускають під заставу на тих самих умовах.

Читай нас у