В Англії та Уельсі запровадять санкції за відмову бути на оголошенні вироку — The Guardian

В Англії та Уельсі судді зможуть застосовувати додаткові тюремні санкції до правопорушників, які відмовляються бути присутніми на слуханнях щодо оголошення вироку та постати перед родинами потерпілих. Нові правила мають набути чинності наступного року, повідомляє The Guardian.

Які обмеження передбачені

Нові правила, які мають подати до парламенту в четвер, розширять повноваження суддів. Вони зможуть позбавляти ув'язнених тюремних привілеїв на строк до 84 днів, утримувати їх у камері до 21 дня, скасовувати соціальні побачення на 27 днів або обмежувати побачення до одного разу на чотири тижні протягом 84 днів.

За даними Міністерства юстиції, ці заходи доповнять чинні норми. Вони дозволяють зобов'язати правопорушника бути присутнім на оголошенні вироку, а за невиконання такого рішення передбачають штраф або до двох додаткових років ув'язнення за неповагу до суду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виняток для побачень із дітьми

Для ув'язнених віком від 18 до 20 років максимальний строк позбавлення привілеїв становитиме 21 день, а утримання в камері — до 10 днів. Побачення з дітьми ув'язнених не обмежуватимуть, щоб підтримувати сімейні зв'язки, якщо це відповідає інтересам дитини.

Міністерство юстиції зазначило, що жоден захід не може гарантувати явку правопорушника на слухання, але ширші повноваження посилять наслідки відмови. Комісарка у справах потерпілих в Англії та Уельсі Клер Ваксман заявила, що така відмова поглиблює травму родин і позбавляє їх одного з небагатьох моментів підзвітності у процесі правосуддя.

Читай нас у