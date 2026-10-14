В Англії запускають кампанію зі створення 10 тисяч місць у прийомних сім’ях — The Guardian

В Англії уряд запускає першу загальнонаціональну кампанію з пошуку прийомних вихователів, щоб до завершення каденції парламенту створити 10 тисяч нових місць у прийомних сім’ях. Ініціатива розрахована насамперед на людей віком від 30 до 49 років і має залучити їх до догляду за дітьми, які потребують опіки.

Як повідомляє The Guardian, кількість домогосподарств, які приймають дітей, від 2021 року скоротилася на 10%. Понад третину нинішніх прийомних вихователів становлять люди віком від 60 років.

Гнучкі формати опіки

Одночасно уряд випробовуватиме нові моделі прийомної опіки, зокрема короткострокове влаштування дітей та прийом дітей на вихідні. Міністр у справах дітей Джош Макалістер заявив, що такі формати мають зробити прийомну опіку доступнішою для ширшого кола людей, зокрема через міжпоколіннєву або часткову опіку.

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За його словами, без швидкого істотного розширення системи діти, які могли б жити в сімейному середовищі, залишатимуться в закладах резидентного догляду або житимуть далеко від місця, де виросли.

Дефіцит вихователів і фінансовий тиск

Прийомна опіка є основною формою догляду за дітьми, які перебувають під опікою держави в Англії. Із 81 770 таких дітей приблизно 56 400 одночасно проживають у прийомних сім’ях.

Дослідження Інституту Coram для дітей засвідчило, що понад пів мільйона дорослих хочуть стати прийомними вихователями, а близько 3,4 мільйона цікавляться такою можливістю. Водночас організації у сфері опіки наголошують не лише на наборі нових людей, а й на збереженні нинішніх вихователів. Серед причин їхнього відходу називають відчуття недооціненості, проблеми у взаємодії із соціальними працівниками та фінансовий тиск. За даними Fostering Network, лише 33% вихователів вважають, що виплати повністю покривають витрати на виховання дитини.

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