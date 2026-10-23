В Антарктиді шукають співробітників для підрахунку пінгвінів із зарплатою до €2400

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Британська організація UK Antarctic Heritage Trust шукає працівників для сезонної роботи на колишній дослідницькій станції Порт-Локрой в Антарктиді.

Зарплата залежно від посади може сягати близько 2400 євро на місяць, а контракт триває приблизно п’ять місяців.

Працівники зустрічають туристів, обслуговують музей, сувенірну крамницю та поштове відділення, а також доглядають за колонією пінгвінів і ведуть підрахунок птахів. Роботодавець покриває витрати на проживання, харчування та спеціальне спорядження.

Робота передбачає суворі умови: на станції немає проточної води й мобільного зв’язку, а працівникам доводиться носити каністри з водою, розвантажувати човни та прибирати сніг. Житло спільне, температура в приміщенні становить близько 14–15 градусів.

Набір на сезон 2026/27 уже завершився. Подати заявку на наступний сезон можна буде після відкриття реєстрації, яке очікується навесні 2027 року.

Джерело: UK Antarctic Heritage Trust.

На віддаленому вулканічному острові Заводовського в Південній Атлантиці загальна кількість пінгвінів, що розмножуються, за 15 років зменшилася більш ніж на 40%. Колонія, яка раніше вважалася найбільшою у світі, нині налічує близько 838 тисяч птахів.

В австралійському місті Воррнамбул проєкт із захисту колонії малих пінгвінів на острові Мідл-Айленд за допомогою собак породи маремма скоротили через ерозію та небезпечні глибокі води навколо острова.

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордно раннє повернення тисяч субантарктичних пінгвінів на острів Галіндез.

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