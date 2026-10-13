В Аргентині тимчасово закрили доступ до водоспадів Ігуасу — The Guardian

В Аргентині тимчасово закрили доступ туристів до водоспадів Ігуасу через сильні дощі та різке збільшення потоку води в річці Ігуасу. Адміністрація національного парку ухвалила це рішення в понеділок, коли витрата води в річці перевищила 12 тисяч кубометрів за секунду — більш ніж у шість разів більше за середній показник.

Різке зростання потоку

Обмеження запровадили через побоювання, що річка може вийти з берегів. Директор національного парку Ігуасу Хосе Марія Ервас пояснив, що дощі не припинялися, а обсяг води, який скидали греблі вище за течією, не зменшувався.

Згодом адміністрація парку повідомила, що планує відкрити територію для відвідувачів у вівторок, оскільки потік води почав поступово спадати. Про це повідомляє The Guardian.

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Вплив Ель-Ніньйо

За даними видання, інтенсивні опади пов'язують із масштабним погодним явищем Ель-Ніньйо. Минулого місяця на узбережжі Аргентини вже фіксували кількість опадів, вищу за середню. Національна метеорологічна служба країни порівняла такі умови зі сильними епізодами Ель-Ніньйо.

Водоспади Ігуасу розташовані на кордоні Аргентини та Бразилії й простягаються приблизно на 2,7 кілометра. ЮНЕСКО визнає їх одними з найбільших і найвражаючих водоспадів світу. Аргентинська сторона парку також закривалася через повені під час попереднього циклу Ель-Ніньйо у 2023 та 2024 роках.

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