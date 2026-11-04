В Аризоні прогнозують схвалення Proposition 318 — The Hill

В американському штаті Аризона Proposition 318, яка передбачає обмеження для трансгендерних людей у шкільному спорті та доступі до приватних приміщень, за попередніми результатами має бути схвалена. За даними The Hill, Decision Desk HQ прогнозував її проходження: за ініціативу проголосували майже 58% виборців після підрахунку 69% голосів.

Правила для спортивних команд

Proposition 318 зобов'язує державні й приватні школи, а також спортивні асоціації визначати команди як чоловічі, жіночі або змішані на підставі біологічної статі. В ініціативі зазначено, що її мета — не допустити осіб чоловічої статі до жіночих команд; це стосується, зокрема, участі трансгендерних жінок у змаганнях відповідно до їхньої гендерної ідентичності.

Документ визначає стать як біологічний статус особи як чоловічий або жіночий, зафіксований при народженні в первинному свідоцтві про народження. Нині правила щодо статевого поділу спортивних команд поширюються лише на державні школи та їхніх суперників.

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Приватні приміщення

Ініціатива також забороняє школам дозволяти трансгендерним людям користуватися приватними просторами, зокрема роздягальнями, якщо вони не відповідають біологічній статі людини за визначенням документа.

За оцінкою Williams Institute при Школі права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, у 2025 році в США близько 300 тисяч людей віком від 13 до 17 років ідентифікували себе як трансгендерні. Ще приблизно 400 тисяч таких людей були віком від 18 до 24 років.

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