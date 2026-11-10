В Архангельській області РФ обвалився стратегічний залізничний міст

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У Росії в Архангельській області обвалився міст через річку Віледь, унаслідок чого з рейок зійшов вантажний потяг. На місці аварії перекинулися вагони-цистерни: частина залишилася біля колій, інші опинилися за межами залізничного полотна.

За попередніми даними, аварія сталася близько 05:10 на перегоні Черемуха – Віледь. Через руйнування прольоту мосту кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Рух залізницею на цій ділянці повністю зупинено.

За інформацією Північної залізниці, попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Причини та обставини руйнування мосту з’ясовують правоохоронці. Версію диверсії офіційно не підтверджували.

Водночас у регіональному оперативному штабі країн-агресора повідомили, що цистерни у складі вантажного потяга були порожніми. Розливу нафтопродуктів не сталося.

Через аварію рух на перегоні Черемуха – Віледь призупинили. До місця події направили відновлювальні потяги. Також затримуються вісім пасажирських поїздів, які прямують до Воркути, Сиктивкара, Лабитнангі та в зворотному напрямку. Для перевезення пасажирів між станціями Котлас-Південний і Віледь організовують автобуси, а для подальшої поїздки підготували резервні склади.

Печорська залізнична магістраль забезпечує сполучення центральних регіонів Росії з північними територіями, зокрема Воркутою. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться окупантам для відновлення руху на пошкодженій ділянці.

Джерело: Exile+

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