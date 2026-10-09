В атаках на аеропорт Ер-Ріяда загинули троє саудівців — Dawn

У Саудівській Аравії внаслідок двох атак на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді 8 жовтня загинули троє громадян країни, ще кілька людей дістали поранення. Про це повідомляє Dawn з посиланням на Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії.

Удар по інфраструктурі та літаку

За даними авіаційного відомства, перша атака була спрямована на об’єкти аеропорту, а друга влучила в літак державного авіаперевізника Saudia. Поранення постраждалих варіюються від легких до тяжких. Також зафіксовано матеріальні збитки.

В управлінні заявили, що роботу аеропорту відновили, а повітряний рух повернувся до нормального режиму.

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Заява хуситів

Єменські хусити заявили, що атакували аеропорт в Ер-Ріяді двома крилатими ракетами. Вони також стверджують, що атакували аеропорт у південно-західному місті Наджран, однак саудівська влада цього не підтвердила. Крім того, хусити заявили про удар балістичними ракетами по авіабазі в Хаміс-Мушайті.

Хусити пояснюють атаки підтримкою Саудівською Аравією урядових сил у відновленій громадянській війні в Ємені. Ер-Ріяд заявляє, що підтримує наступ визнаного ООН уряду Ємену для повернення територій, контрольованих хуситами.

Напередодні, 7 жовтня, саудівська влада повідомляла про трьох загиблих унаслідок попередніх ударів цього тижня по аеропортах Ер-Ріяда та Абхи на південному заході країни.

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