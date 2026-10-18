В Атланті близько 300 людей вийшли на акцію No Kings — France 24

В американській Атланті близько 300 людей узяли участь в акції No Kings, присвяченій мобілізації виборців напередодні проміжних виборів 3 листопада. Учасники пройшли приблизно милю від парку Підмонт до церкви Святого Марка, де охочим запропонували навчання зі спостереження за виборами.

Заклик голосувати

Акцію організували кілька місцевих громадських груп. Директорка з комунікацій 50501 Georgia Кімберлі Дімарт заявила, що метою заходу було заохотити людей голосувати, бажано достроково, а також запрошувати сусідів разом іти до місць голосування. За її словами, менші локальні події дають змогу зібрати людей у громадах, а потім спільно прямувати до виборчих дільниць.

Членкиня міської ради Атланти Келсі Бонд, яка виступила на початку заходу, наголосила на захисті демократії та виборчих прав у Джорджії. Вона заявила, що республіканці, які тривалий час контролювали владу у штаті, згортали виборчі права. Бонд також згадала дискусії про можливе перекроювання виборчих округів на користь Республіканської партії.

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Як повідомляє France 24, у червні республіканські лідери законодавчого органу Джорджії відмовилися від ініціативи щодо зміни меж округів перед виборами, побоюючись негативної реакції виборців. Водночас частина демократів припускає, що це питання можуть знову порушити після голосування.

Критика політики Трампа

На плакатах учасники акції критикували політику президента Дональда Трампа, зокрема діяльність Служби імміграційного та митного контролю США (ICE). Учасниця Пайпер Вайт сказала, що її засмучують затримання іммігрантів, які тривалий час живуть у США.

Демонстранти також порушували тему зовнішньої політики. Зокрема, деякі учасники висловлювалися проти війни в Ірані та заявляли про підтримку України. Коли марш прибув до церкви Святого Марка, організатори запропонували присутнім стати спостерігачами на виборах. Тріш Мерфі з Necessary Action Georgia пояснила, що підготовка спостерігачів має допомогти забезпечити вільні й чесні вибори, у яких буде враховано кожен голос.

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