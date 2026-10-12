В Австралії 54% літніх пацієнтів отримали ліжко за вісім годин — ABC News Australia

В Австралії лише 54% пацієнтів старшого віку, які звернулися до відділень невідкладної допомоги у 2023–2024 роках, отримали ліжко у стаціонарі протягом восьми годин. У 2018–2019 роках цей показник становив 75%, повідомляє ABC News з посиланням на дані Австралійсько-новозеландського коледжу екстреної медицини (ACEM).

Зростання навантаження на лікарні

У третьому щорічному звіті State of Emergency коледж заявив, що лікарні та відділення невідкладної допомоги недостатньо підготовлені до зростання попиту, пов’язаного зі старінням населення.

Кількість людей старшого віку, які звернулися до відділень невідкладної допомоги у 2023–2024 роках, зросла на 16% порівняно з показником п’ятирічної давнини. Водночас кількість молодших пацієнтів за цей період збільшилася на 4%.

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Число пацієнтів старшого віку, які провели у відділеннях невідкладної допомоги понад 24 години, зросло з 15 084 у 2018–2019 роках до 53 510 у 2023–2024 роках — у 3,5 раза. В усіх юрисдикціях, крім Австралійської столичної території, збільшилася кількість таких пацієнтів, які чекали понад вісім годин.

Рекомендації для влади

Президент ACEM Пітер Аллелі заявив, що проблеми у системі догляду за літніми людьми створюють додаткове навантаження на відділення невідкладної допомоги. За його словами, до 2030 року майже кожен п’ятий житель Австралії буде віком від 65 років, однак система охорони здоров’я та медичні кадри не готові до таких демографічних змін.

Федеральний міністр охорони здоров’я та питань старіння Марк Батлер заявив, що поліпшення роботи системи охорони здоров’я є відповідальністю урядів штатів і територій. ACEM рекомендував федеральному уряду та урядам штатів і територій поліпшити взаємодію між лікарнями й системою догляду за літніми людьми, а також приділити увагу фінансуванню, доступу до сімейних лікарів, даним і дослідженням.

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