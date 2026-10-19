В Австралії депутатка Гелен Гейнс зазнала тяжких травм після інциденту — Channel NewsAsia

В Австралії незалежна депутатка Гелен Гейнс зазнала поранень під час «серйозного інциденту» поблизу свого офісу у штаті Вікторія. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз заявив, що підозрюваного взяли під варту.

Інцидент у Вікторії

Подія сталася в понеділок, 19 жовтня. За даними Channel NewsAsia, австралійські медіа повідомили, що Гейнс вдарили біля її виборчого офісу у Вікторії. Поліція повідомила, що депутатка дістала критичних травм.

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У підписі до фото CNA називає Гейнс незалежною депутаткою, яка представляє сусідній виборчий округ Інді. Світлину зробили 9 травня 2026 року в Олбері, штат Новий Південний Уельс, під час додаткових виборів у Фаррері.

Реакція прем’єр-міністра

Албаніз сказав журналістам, що в цей надзвичайно складний час усі думки — з Гейнс, її родиною, друзями, командою та громадою. Прем’єр додав, що вони моляться за її повне одужання.

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