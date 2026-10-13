В Австралії крилани масово голодують через нестачу корму — The Guardian

У Новому Південному Уельсі та частині штату Вікторія в Австралії крилани масово голодують через дефіцит їжі. Рятувальники диких тварин отримують дедалі більше повідомлень про виснажених дорослих особин і дитинчат. Більшість таких повідомлень стосується сіроголових криланів, повідомляє The Guardian.

Тварини шукають їжу біля осель

Сіроголові крилани мають статус вразливого виду відповідно до федерального природоохоронного законодавства Австралії. Зазвичай вони живляться квітами та нектаром місцевих дерев, однак тепер стикаються з нестачею їжі на значній частині Нового Південного Уельсу — від півночі до південного узбережжя. У Вікторії кількість звернень також зросла, зокрема в Іст-Гіпсленді та Каслмейні.

Координаторка з питань кажанів організації Fawna Рейчел Сметерст повідомила, що на центральній частині північного узбережжя Нового Південного Уельсу служба щодня отримує від 50 до 90 звернень. Це більше, ніж загальна кількість викликів щодо кажанів за дев’ять попередніх місяців.

За її словами, виснажені тварини прилітають у двори та їдять плоди декоративних дерев і пальм, зокрема недозрілі плоди, що впали на землю. Частина криланів не має сил повернутися до місць денного перебування, тому залишається біля людських осель. Рятувальники також виявляють мертвих тварин і передчасно народжених дитинчат.

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Самиці втрачають потомство

Організація Wires вважає, що масове голодування, ймовірно, пов’язане зі втратою середовища існування, сухою зимою та слабким сезонним цвітінням евкаліптів й інших місцевих рослин. Там зазначили, що зневоднені та недоїдені самиці на останньому місяці вагітності втрачають дитинчат, оскільки не мають достатньо сил, щоб виносити потомство або виробляти молоко.

Представник департаменту довкілля Нового Південного Уельсу заявив, що точну причину цього випадку ще не встановили. За його словами, нестача їжі може посилюватися через посуху та умови Ель-Ніньйо. Департамент охорони здоров’я штату закликав не торкатися криланів: за останні два тижні медики оцінили стан 43 людей, яких ці тварини подряпали або вкусили.

Директорка клініки Fly By Night Bat Clinic Темсін Гогарт закликала повідомляти місцевим службам порятунку диких тварин про хворих або мертвих криланів. Це дає волонтерам змогу перевірити, чи не залишилися без допомоги дитинчата, а також реабілітувати тварин, яких ще можливо врятувати.

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