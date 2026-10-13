В Австралії міністерка Алі назвала слова депутатки Белл расистськими — ABC News Australia

В Австралії міністерка малого бізнесу Енн Алі назвала расистськими та мізогінними висловлювання депутатки від Ліберальної партії Енджі Белл у парламенті. Белл, виступаючи в нижній палаті, заявила, що прем’єр-міністра Ентоні Албанезе та Алі слід публічно осоромити й закидати камінням на площі через рішення податкового управління заборонити платежі кредитними картками.

Відкликання висловлювань

Белл виголошувала промову на підтримку законопроєкту Коаліції про скасування заборони Австралійського податкового управління на оплату кредитними картками. Лідер Палати представників Тоні Берк висловив занепокоєння через «образи фізичного насильства», після чого депутатка відкликала свої слова, повідомляє ABC News Australia.

Заборона викликала невдоволення бізнес-спільноти. Минулого тижня уряд втрутився, щоб податкове управління відклало її запровадження до липня наступного року.

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Реакція міністерки та опозиції

Алі, яка стала першою мусульманкою, обраною до федерального парламенту, у відео для Instagram і TikTok сказала, що лише за цей тиждень отримала 19 погроз убивством у соціальних мережах. За її словами, раніше вона також одержувала погрози, сформульовані подібними словами. Міністерка заявила, що такі висловлювання є закликом до насильства проти іншої парламентарки та суперечать австралійським цінностям.

Представник лідера опозиції Ангуса Тейлора заявив, що Белл правильно зробила, відкликавши свої слова. Тіньовий міністр закордонних справ Тед О’Браєн також сказав, що депутатка вчинила правильно, та похвалив її роботу в опозиційному кабінеті й окрузі Монкріфф на Голд-Кості.

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