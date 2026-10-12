В Австралії NACC припинила розслідування щодо Брюса Лермана — ABC News Australia

В Австралії Національна антикорупційна комісія (NACC) припинила розслідування щодо колишнього співробітника політичного апарату Брюса Лермана. Його підозрювали у використанні у власних інтересах секретної інформації про французькі підводні човни, повідомляє ABC News.

Операцію Ivanhoe припинено

Лермана повідомили про це рішення листом NACC у понеділок. У листі зазначено, що колишній комісар вирішив не вживати подальших дій у межах операції Ivanhoe.

Розслідування почалося після обшуку в помешканні 31-річного Лермана в червні 2024 року. Посадовці перевіряли твердження, що п'ятьма роками раніше він забрав секретні документи з офісу колишньої міністерки оборони Лінди Рейнольдс. Під час обшуку вилучили синій щоденник Moleskine, який, за твердженням уряду, містив вісім сторінок засекреченої інформації з питань безпеки.

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Позови та інше провадження

Після обшуків Лерман подав позови проти спеціального державного міністра Дона Фаррелла та тодішнього комісара NACC Пола Бреретона. Він стверджує, що обшуки були зловживанням повноваженнями комісії, а також заявляє, що його незаконно змусили свідчити на двох закритих слуханнях у Гобарті в жовтні 2024 року. Ці судові провадження тривають.

Лерман назвав роботу NACC марною тратою коштів платників податків. Він також заявив, що колишній комісар просував версію про нібито шпигунство та продаж оборонних секретів іноземним країнам.

Водночас Лерман залишається стороною іншого антикорупційного розслідування — операції Greenough. Воно стосується можливого неправомірного використання федеральною поліцією інформації під час розслідування заяви Бріттані Гіґґінс про сексуальне насильство.

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