В Австралії податок на трасти може сягнути 60% — ABC News Australia

В Австралії запропонований урядом мінімальний податок у 30% на доходи дискреційних трастів може в окремих випадках призвести до сукупної ставки у 60%. Це стосуватиметься коштів, які траст перераховує до так званих bucket-компаній — компаній для накопичення коштів, повідомляє ABC News.

Ініціатива Labor передбачає мінімальну ставку 30% для дискреційних трастів — структур, що дозволяють гнучко розподіляти дохід між бенефіціарами. Уряд прагне обмежити переваги від розподілу доходу між членами родини, який може зменшувати податкові зобов’язання.

Як виникає ставка у 60%

Трастами користуються для управління майном, бізнесом та іншими активами. Один із поширених підходів полягає у розподілі доходу однієї особи між кількома членами сім’ї, які сплачують податки за власними ставками.

Для ширших можливостей податкового планування власники трастів можуть створювати bucket-компанії, до яких спрямовують кошти. Такі компанії сплачують корпоративний податок за ставкою 30%, а гроші в майбутньому можуть бути виплачені акціонерам як дивіденди. За чинною схемою сплачений компанією податок може повертатися у вигляді податкового кредиту, після чого одержувачі дивідендів сплачують податок за персональними ставками.

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За новою пропозицією дохід, який дискреційний траст перераховує bucket-компанії, оподатковуватимуть двічі: спершу 30% податком на траст, а потім 30% корпоративним податком. Для виплат членам сім’ї передбачено механізм повернення, що має запобігати подвійному оподаткуванню, але на bucket-компанії він не поширюватиметься.

Позиції прихильників і бізнесу

Доцентка податкового права Австралійського національного університету Соналі Валпола, яка підтримує зміни, вважає, що вони стримають агресивніше використання трастів для мінімізації податків. Вона зазначила, що bucket-компанії можуть не вести операційної діяльності та використовуватися лише для обмеження оподаткування залишкового доходу трасту корпоративною ставкою.

Водночас бізнес-група ACCI розкритикувала пропозицію. Її керівник Ендрю Маккеллар заявив, що дискреційні трасти допомагають сімейним аптекам, невеликим будівельним компаніям, магазинам, ресторанам і кафе захищати активи та планувати спадкоємність. Представниця CPA Australia Дженні Вонг сказала, що bucket-компанії також використовують для накопичення прибутку на реінвестування, придбання обладнання, найм працівників або переживання складного року.

За пропозицією, мінімального податку можна уникнути, якщо керуючий трастом щороку розподілятиме між усіма бенефіціарами, зокрема фізичними особами й компаніями, однакову частку доходу.

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