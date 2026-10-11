В Австралії пройшли мітинги на підтримку Гази — ABC News Australia

У містах Австралії відбулися пропалестинські мітинги в межах Global Day for Gaza. Учасники акцій вимагали припинити торгівлю зброєю Австралії з Ізраїлем, а також закликали до «справжнього миру» в Газі та на Західному березі Йордану.

Хода в Гобарті

У Гобарті сотні людей пройшли вздовж набережної з палестинськими прапорами й плакатами, багато учасників були в куфіях. Вони скандували гасло про свободу Західного берега Йордану. Зібрання розпочалося близько 11:00, після чого протестувальники вирушили до парламенту Тасманії.

Перед учасниками виступили, зокрема, Нала Манселл із Тасманійського центру аборигенів і Ферас Шахін із Тасманійської мережі адвокації Палестини. Шахін закликав активізувати громадську діяльність, заявивши, що для припинення війни в Газі потрібні нові кроки.

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Вимоги учасників акцій

Близько 100 людей також зібралися у парку Сівік у Ньюкаслі, штат Новий Південний Уельс, повідомляє ABC News. Учасниця акції Лінн Бенн сказала, що протестувальників обурюють обмеження на постачання продовольства й критично необхідних медичних матеріалів до Гази.

Ніко Лека з Palestine Action Group Muloobinba заявив, що австралійський уряд має дотримуватися вимог міжнародного права. Серед вимог протестувальників — припинення торгівлі зброєю та інвестицій, пов’язаних з Ізраїлем, а також зупинення співпраці з ізраїльськими університетами.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, у секторі загинули понад 74 тисячі палестинців, ще понад 175 тисяч зазнали поранень. ООН оцінює кількість переміщених осіб у 1,9 мільйона. Акції проводилися, щоб вшанувати пам’ять загиблих за три роки ізраїльської кампанії в Газі після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

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